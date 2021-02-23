В Москве таксист распылил в лицо пассажирам газ из баллончика

В центре Москвы водитель такси распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажирам, передает во вторник, 23 февраля, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Краснопресненской набережной 37-летний водитель такси в ходе конфликта с двумя пассажирами распылил им в лицо газ из перцового баллончика», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В данный момент причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

19 февраля произошел другой конфликт между пассажирами и водителем такси. Таксист дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция начала поиски водителя.