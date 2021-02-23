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Пожар начался на газопроводе в Оренбургской области после взрыва

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Пожар начался на магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области после произошедшего там взрыва. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на газопроводе происходит факельное горение. Информации о пострадавших не поступало.

Взрыв на магистральном газопроводе произошел утром во вторник. Позже стало известно, что из-за ЧП прекращен транзит газа в Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург–Новопсков.

Как отмечалось, ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

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