Байдена обвинили в бездействии из-за строительства «Северного потока – 2»

Противники строительства газопровода «Северный поток – 2» начали выражать обеспокоенность по поводу нерешительности президента США Джо Байдена в отношении проекта. Об этом говорится в публикации на портале Axios во вторник, 23 февраля.

Как отмечается, страны Центральной и Восточной Европы взволнованы из-за того, что Байден, по их мнению, не готов предпринимать решительные меры против «Северного потока – 2».

Это связывают с тем, что американский лидер не хочет противостоять канцлеру Германии Ангеле Меркель и наносить «серьезный ущерб» ФРГ.

При этом близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник Axios сообщил, что в Киеве «немного обеспокоены» тем, что Байден во время Мюнхенской конференции по безопасности не заявил о намерении использовать любые инструменты для остановки «Северного потока – 2».

Так, украинская сторона считает, что «еще не поздно предпринять решительные действия».

По мнению авторов публикации, завершение проекта станет «огромной геополитической победой России».

Ранее, 22 февраля, США внесли еще в один санкционный список занятое в строительстве «Северного потока – 2» судно «Фортуна» и компанию-владельца «КВТ-Рус».

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

Накануне оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 запросила у Германии немедленное разрешение на строительство газопровода в прибрежных водах ФРГ. Подачей заявки Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций. По данным экологов, регулятор не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

При этом 19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. Администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект «плохой сделкой» для Европы.

ФРГ и США ведут переговоры относительно проекта. Как отметил глава МИД Германии Хайко Маас, власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.