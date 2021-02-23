В Грузии задержали главу партии Саакашвили Мелию

В Грузии спецназ взял под арест председателя оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Нику Мелию. Трансляцию во вторник, 23 февраля, вел телеканал «Рустави 2».

Сторонники Мелии собрались в здании офиса партии, забаррикадировав двери и окна в попытке помешать аресту политика. На улице также началась акция протеста. Для того чтобы разогнать активистов и задержать депутата, силовикам пришлось применить слезоточивый газ.

К офису были направлены бригады скорой помощи и патрульной полиции. В общей сложности был задержан 21 человек, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на МВД страны.

«Эти лица были задержаны за неподчинение законным требованиям полиции, что наказывается штрафом от одной до четырех тысяч лари либо административным заключением на срок до 15 дней», — сказала собеседница агентства.

В своем Facebook ведомство указало, что, несмотря на несколько предупреждений от министерства, находящиеся в партийном офисе сторонники Мелии не подчинились законному запросу полиции и сопротивлялись правоохранительным органам.

В этой связи, как подчеркнули в министерстве, полиция использовала законные средства и пропорциональную силу.

При этом грузинская оппозиция уже анонсировала протестные акции после задержания Мелии.

По мнению омбудсмена Грузии Нино Ломджарии, арест Мелии является позором для Грузии.

«Нет ничего позорнее того, что произошло 23 февраля, спустя 100 лет после советизации Грузии, — погрома в офисе оппозиционной партии и ареста ее лидера, за чем обязательно последует отчуждение Грузии от западного мира. Наверное, это и есть цель», — написала она в своем Facebook.

На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года санкционировал арест оппозиционера.

22 февраля парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьер-министром Ираклием Гарибашвили и его правительственную программу.

Прежний премьер-министр Георгий Гахария на прошлой неделе объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

19 февраля правоохранители Грузии задержали 10 человек, которые пытались устроить палаточный лагерь в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против попытки ареста Мелии.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.