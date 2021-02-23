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Москвичам в День защитника Отечества пообещали арктический воздух

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В День защитника Отечества москвичи окажутся в центре антициклона, наполненного арктическим воздухом. Об этом во вторник, 23 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня столица будет находиться практически в центре обширного антициклона, наполненного холодным арктическим воздухом. Небольшая облачность, без осадков, –15... –17 в Москве, –14... –19 — по области», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что ветер будет северо-восточный, слабый, от одного до шести метров в секунду.

«Давление существенно выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 768 мм ртутного столба», — указал Леус.

В другие дни в столице ожидаются существенные колебания атмосферного давления, которые продолжатся в Москве до 1 марта, заявил специалист.

«Москву ждут существенные колебания атмосферного давления. Несколько дней давление постепенно повышалось, сегодня оно достигнет максимума <...>. Затем оно начнет падать, опустится до своего минимума в пятницу, когда составит 739 мм ртутного столба. Потом опять начнет постепенно повышаться и к 1 марта достигнет 755 мм ртутного столба», — добавил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что для всего центра европейской части России 23 февраля будет характерна «мужская» погода.

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