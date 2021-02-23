Боррель подтвердил расширение антироссийских санкций ЕС из-за Навального

Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали расширение персональных санкций в отношении россиян из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом 22 февраля сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.

«Мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека», — сказал Боррель.

Он указал, что подготовка ограничений займет около недели.

При этом уточнять имена россиян, которых включат в санкционный список, глава дипломатии ЕС не стал.

«Я не могу назвать конкретных имен, так как это легальный процесс. Но это люди, которые были вовлечены в арест и суд над Навальным», — объяснил он.

По словам Борреля, сообщество не может ввести санкции против российских бизнесменов, поскольку для этого нет юридических оснований.

«Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся», — цитирует его ТАСС.

Также в понедельник министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland отметил, что новые меры должны быть юридически неоспоримы и направлены против сотрудников силовых ведомств.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также в понедельник призвал своих коллег из ЕС дать зеленый свет санкциям против российских чиновников, ответственных за обвинительный приговор блогера.

За день до этого в МИД Австрии назвали санкции ЕС против России чрезмерными. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг уточнил, что меры не должны вызывать юридических сомнений, а санкционный список нужно хорошо продумать.

16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не приветствовала бы введение жестких санкций против России, политическая воля на продолжение диалога должна возобладать. По его словам, разговор о санкциях ведется в ЕС и в США «с маниакальной настойчивостью». Россия не приветствует это, добавил он.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима. По данным ФСИН, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.