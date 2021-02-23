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Посольство РФ заявило о попытках США вмешиваться в религиозные дела в Крыму

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Американские законодатели пытаются вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 23 февраля, в Twitter посольства России в США.

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«Американские законодатели продолжают циничное вмешательство в религиозные дела Крыма и Украины. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического слогана», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве также указали на то, что США вновь «пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства».

Там назвали неприемлемым «использование чувств и веры миллионов людей в геополитических целях».

К записи прикреплено изображение части текста законопроекта, внесенного ранее в палату представителей Конгресса США. Документ, среди прочего, предполагает введение мер против якобы нарушений Россией религиозных свобод на Украине.

По утверждению американских конгрессменов, указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму.

19 февраля стало известно, что министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой применить новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба тогда заявил, что «репрессии против крымских татар» станут темой обсуждения на Генассамблее ООН.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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