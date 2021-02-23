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Российские школьники рассказали о своих героях

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Около четверти (26,2%) российских школьников 6-11 классов считают героями своих мам, пап, дедушек и бабушек. Об этом свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного организаторами Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки». Итоги исследования во вторник, 23 февраля, оказались в распоряжении RT.

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В анонимном опросе приняли участие более 6 тыс. школьников.

Второе место среди героев нового поколения заняли персонажи кино и мультфильмов. Так, для 10,1% российских подростков примером для подражания являются Железный человек, Человек-паук и Наруто.

Третье место на пьедестале героев у подростков досталось участникам Великой Отечественной войны и современным военным. Героями их назвали 5,4% респондентов.

Следующие три позиции в рейтинге принадлежат космонавту Юрию Гагарину (3%), президенту России Владимиру Путину (2,6%) и врачам (2,4%).

Седьмое место ученики отвели сотрудникам МЧС и полиции (2,1%). Восьмую строчку разделили спортсмены и зарубежные актеры с 2%.

На девятой позиции среди кумиров школьников оказались учителя, советский маршал Георгий Жуков, русский полководец Михаил Кутузов, революционер Владимир Ленин, набравшие по 1% голосов.

Десятку замкнула партизанка Зоя Космодемьянская, которую героиней назвали 0,7% опрошенных.

При этом 23,4% учащихся затруднились назвать имена своих героев.

В начале июня 2020 года «РИА Новости» опубликовало результаты опроса школьников Фондом развития культуры и кинематографии «Страна» о профессиях мечты. Согласно исследованию, 20% подростков привлекают профессии врача и ветеринара, 9% планируют реализовать себя в творческих профессиях, а 7% хотят стать учителями.

Исследование основано на данных 4173 анонимных анкет учеников 7–11-х классов. Опрос проходил во время «Мотивирующих цифровых уроков» с показом фильма «Профессии будущего», которые состоялись в российских школах с октября 2019 по март 2020 года. В проекте участвовали 1654 школы и более 28 тыс. школьников в 70 регионах России.

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