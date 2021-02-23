Китай установил 718 тыс. базовых станций для 5G

Общее число установленных в Китае базовых станций для связи стандарта 5G достигло 718 тыс., что составляет около 70% от всех подобных станций в мире. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун, передает ТАСС.

По его словам, на территории Китая, по стандарту связи пятого поколения подключено около 200 млн терминалов. На рынок страны уже поступило свыше 2,18 млн мобильных телефонов с технологией 5G, отметил чиновник, выступая на церемонии открытия Всемирного мобильного конгресса в Шанхае.

Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услугу пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения. В 2021 году, согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, планируется установка еще свыше 600 тыс. новых станций.

Ранее, 20 января, сообщалось, что инвестиции в развитие сетей 5G в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн рублей. Прогнозы сделало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем исследовании российского телекоммуникационного рынка.

Ранее, 27 января, в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщили, что в Научно-исследовательском институте медицины труда (НИИМТ) имени Измерова рассказали о результатах исследования безопасности 5G.

По словам экспертов, в России одни их самых строгих в мире санитарных требований по излучению — почти в 100 раз жестче, чем в большинстве европейских стран.