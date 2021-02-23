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Китай установил 718 тыс. базовых станций для 5G

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Общее число установленных в Китае базовых станций для связи стандарта 5G достигло 718 тыс., что составляет около 70% от всех подобных станций в мире. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун, передает ТАСС.

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По его словам, на территории Китая, по стандарту связи пятого поколения подключено около 200 млн терминалов. На рынок страны уже поступило свыше 2,18 млн мобильных телефонов с технологией 5G, отметил чиновник, выступая на церемонии открытия Всемирного мобильного конгресса в Шанхае.

Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услугу пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения. В 2021 году, согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, планируется установка еще свыше 600 тыс. новых станций.

Ранее, 20 января, сообщалось, что инвестиции в развитие сетей 5G в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн рублей. Прогнозы сделало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем исследовании российского телекоммуникационного рынка.

Ранее, 27 января, в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщили, что в Научно-исследовательском институте медицины труда (НИИМТ) имени Измерова рассказали о результатах исследования безопасности 5G.

По словам экспертов, в России одни их самых строгих в мире санитарных требований по излучению — почти в 100 раз жестче, чем в большинстве европейских стран.

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