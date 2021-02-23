Наталья Селезнева рассказала о «странно сложившейся жизни» Градовой

Актриса Наталья Селезнева в беседе с «Пятым каналом» рассказала о «странно сложившейся жизни» коллеги Екатерины Градовой, которая скончалась в возрасте 74 лет в понедельник, 22 февраля.

По ее словам, когда Градова пришла работать в театр, она была в самом расцвете сил: очень красивая, много играла, ее любили зрители за роль радистки Кэт в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».

«Все с таким к ней относились… пиететом что ли, с такой симпатией к ней все относились, но потом вот она ушла из театра и мне кажется, что это очень на нее отрицательно повлияло», — отметила Селезнева.

Также в разговоре коллега артистки выразила соболезнования в связи с ее кончиной родным и близким, а также зрителям, которые любили Екатерину Градову.

Ранее 22 февраля директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина сообщила о смерти Екатерины Градовой.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, погибшего при восхождении на Памир, и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Была замужем за Андреем Мироновым, у них родилась дочь Мария Миронова, актриса кино и театра.

Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году. Будучи студенткой 4-го курса Школы-студии МХАТ, она сыграла главную роль А.Н. Негиной в спектакле «Таланты и поклонники» Московского академического театра имени Маяковского. Также играла в Московском академическом театре сатиры.

В 1973 году снялась в «Семнадцати мгновениях весны». В фильме «Место встречи изменить нельзя» Градова исполнила роль красавицы-мошенницы Светланы Волокушиной.