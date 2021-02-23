Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 февраля

Морозная погода без снегопадов ожидается в столичном регионе во вторник, 23 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Днем в Москве ожидается от 15 до 17 градусов ниже нуля градусов, ночью похолодает до минус 22 градусов.

В Подмосковье во вторник температура воздуха составит от минус 14 до минус 19 градусов. В ночь на среду термометры покажут до 25 градусов мороза, местами — до минус 30.

Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 769 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что для всего центра европейской части России в День защитника Отечества, 23 февраля, будет характерна «мужская» погода.

20 февраля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что оттепель с температурой до нуля или небольшого плюса придет в Москву 26 февраля.