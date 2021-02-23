Посольство России в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19

Посольство России в Вашингтоне приспустило флаг в знак солидарности с Соединенными Штатами, где объявили пятидневный траур в память об умерших от коронавирусной инфекции.

«Сегодня наш флаг приспущен в знак солидарности с американским народом, скорбящим о потере более 500 000 жизней, унесенных пандемией COVID-19», — говорится в сообщении в Twitter российской дипмиссии.

Ранее в понедельник президент США Джо Байден объявил траур в память о полумиллионе американцев, умерших от осложнений коронавируса.

Соединенные Штаты — мировой лидер по числу выявленных случаев коронавируса и его жертвам. По последним данным Worldometers, инфекция была диагностирована у 28,7 млн жителей страны, общее количество умерших от последствий COVID-19 в Штатах составляет 510,9 тыс. человек.