Украинский борец обнаружил у себя необычную способность после COVID-19

Депутат Верховной рады Украины, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил в своем Facebook, что после перенесенного COVID-19 он приобрел необычную способность.

«Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок», — написал 30-летний спортсмен.

После этого поста многие пользователи соцсети и журналисты раскритиковали Беленюка, обвинив его во лжи и желании привлечь к себе внимание. Позже борец сделал еще одну публикацию на эту тему.

«Если честно, не ожидал, что мой пост про последствия ковида, которые я переживаю после болезни, станет таким информационным поводом! Ковид — это серьезная болезнь и может абсолютно по-разному отображаться на организме человека!» — отметил он.

По словам спортсмена, он всего лишь поделился своими ощущениями и не ожидал таких «некорректных» высказываний в свой адрес. Беленюк отдельно поблагодарил тех людей, которые в комментариях и личных СМС написали о своих изменениях после перенесенного заболевания, в том числе с симптомами как у него. В заключении он пожелал всем крепкого здоровья и пожелал беречь себя.

19 февраля специалисты из Массачусетского технологического института в США определили, что коронавирусная инфекция по-разному проявляется у пациентов и приводит к серьезным последствиям из-за определенных типов антител, которые могут вызвать специфичную реакцию организма.

Ранее, 17 февраля, американские ученые из Северо-Западного университета вместе с медиками из сети клиник Northwestern Medicine провели ретроспективное исследование на возникновение болей в суставах и мышцах, которые появляются у некоторых пациентов с COVID-19.