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Трамп предлагал Ким Чен Ыну доставить его в КНДР на самолете президента США

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Бывший президент США Дональд Трамп в 2019 году во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое предложил ему совершить полет на авиалайнере американского президента. Об этом со ссылкой на бывшего сотрудника администрации США сообщил телеканал CNN в понедельник, 22 февраля.

Как отмечает канал, Трамп предложил доставить северокорейского лидера домой, однако не посоветовался перед этим с подчиненными, которые были шокированы подобным предложением. Источники CNN заявили, что такой полет создал бы серьезную угрозу для американской стороны, однако Ким Чен Ын отказался.

Ранее похожую версию уже рассказывал бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности Мэттью Поттенгер.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон продолжит работу по сдерживанию КНДР. Она отметила, что США ведут консультации с Южной Кореей, Японией и государствами-союзниками о возможностях давления на Северную Корею.

9 января лидер КНДР Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Кроме того, он объявил о завершении разработки новой ядерной подводной лодки, «которая является примером модернизации».

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