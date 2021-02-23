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NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance («Настойчивость»), передает телеканал «Известия».

Ролик, который ведомство представило под заголовком «Как совершить посадку на Марс», был снят ровером в минуты посадки на планету 18 февраля. Зонд начал передавать черно-белые снимки Марса практически сразу после посадки, однако для получения более тяжелых видеофайлов с его камер NASA потребовалось несколько дней.

«Марс, каким его не видели никогда», — заявила представитель NASA в связи с публикацией видео. В ведомстве отметили, что благодаря полученным данным каждый может испытать «возможность посадки на Марс». Камера зонда вела съемку всего процесса посадки на планету — от выпуска парашюта до его приземления.

Perseverance стал третьим аппаратом, прибывшим на Марс за месяц. Главной задачей марсохода станет поиск следов бактериальной жизни на планете. Ранее на орбиту Красной планеты вышли роботы ОАЭ и Китая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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