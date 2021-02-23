Министр финансов США раскритиковала биткоин

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала биткоин неэффективным средством для транзакций, передает телеканал «Известия».

По словам главы американского минфина, криптовалюта часто применяется в нелегальных схема, а также сильно подвержена колебания. При этом она также отметила, что биткоин даст американцам больше доступа к финансовым рынкам.

Йеллен планирует глубже проанализировать этот вопрос.

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