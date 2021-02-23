Протестующие забросали камнями полицейский участок в Барселоне

Протестующие против задержания в Барселоне популярного испанского рэпера Пабло Аселя забросали камнями и бутылками полицейский участок, сообщает корреспондент «Известий» во вторник, 23 февраля.

По его информации, участники беспорядков также переворачивали и поджигали мусорные баки.

Вечером в понедельник митинги прошли в Барселоне, а также других каталонских городах — Таррагоне и Жироне. Правоохранители задержали не более десяти нарушителей порядка, что значительно меньше, чем в предыдущие дни митингов.

Беспорядки начались после акций в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии: в 2018 году суд приговорил его к девяти месяцам заключения за высказывания с упоминанием террористической организации GRAPO. Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и 16 февраля забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.

11 февраля американские власти призвали своих граждан пересмотреть возможные поездки в Испанию в связи с угрозой терактов и массовых беспорядков.