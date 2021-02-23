Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в США

Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Air Lines совершил вынужденную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в понедельник, 22 февраля. Об этом сообщил местный телеканал KSLTV со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Авиалайнер следовал из Атланты (штат Джорджия) в Сиэтл (штат Вашингтон). Решение совершить посадку в Юте было принято в целях предосторожности. Были опасения, что в работе одного из двигателей имели место неполадки.

Посадка прошла без происшествий. О пострадавших информации не поступало.

20 февраля борт авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Вскоре после взлета у воздушного судна возникла проблема с двигателем. Обломки металлической детали лайнера рухнули на Денвер, в том числе прямо на жилую улицу. Экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Никто в результате инцидента не пострадал.

Позже авиаконцерн Boeing рекомендовал приостановить полеты самолетов модели 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.