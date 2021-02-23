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Биохакер рассказал о необычных способах закаливания

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Ходить по снегу босиком полезно, однако осваивать этот вид закаливания нужно постепенно. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал биохакер Никита Метелица.

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По его словам, холод и снег, воздействуя через стопы, производят серьезную стимуляцию всех внутренних систем организма.

«Это называется умный стресс. С точки зрения закаливания, это хорошая процедура, мы получаем достаточно сильный синергетический эффект. Нужно начинать постепенно, буквально с нескольких шагов. Как только начинаются болевые ощущения, заканчивать. Постепенно мы сможем увеличивать время данной процедуры», — отметил эксперт.

По его словам, ходьба по снегу босиком подходит большинству людей, а вот для бега по снегу нужна особая подготовка.

«Бег по снегу таит определенные опасности. Это вещь, которую нужно тренировать отдельно. Тренировать то, на какую часть стопы мы приземляемся. Плюс, можно не почувствовать переохлаждение и получить потом серьезные проблемы. Это подойдет для единиц», — предупредил биохакер.

Метелица отметил, что если иммунитет ослаблен, то с ходьбой по снегу стоит повременить.

Что касается погодных условий, то здесь, по словам эксперта, особых ограничений нет, однако при температуре ниже минус 30 градусов нужно соблюдать особую осторожность.

В декабре врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что главными противопоказаниями к закаливанию являются предынфарктные и околоинфарктные состояния.

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