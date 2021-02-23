В Японии пятый год подряд зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в 2020 году вновь зафиксировало рекордно низкий уровень рождаемости в стране. Об этом сообщила газета Nikkei во вторник, 23 февраля.

Так, в прошлом году в Японии на свет появилось около 872 тыс. младенцев, что на 2,9% ниже по сравнению с 2019 годом. Также в 2020 году снизилось число зарегистрированных браков: всего 537 тыс. молодых семей (на 12,7% ниже, чем в 2019 году).

В материале отмечается, что ухудшение ситуации в том числе связано с распространением нового коронавируса в стране, которое снизило число контактов между людьми. Снижение рождаемости сохраняется в Японии на протяжении последних пяти лет.

При этом в 2020 году в стране впервые за 11 лет уменьшилась смертность. Данный показатель снизился на 0,7% по сравнению с 2019 годом до 1,38 млн умерших. На эту динамику повлияла борьба с коронавирусом, которая также помогла остановить распространение сезонных заболеваний, таких как грипп, пишет ТАСС.

В октябре в проекте Единого плана по достижению национальных целей развития сообщалось, что в 2020 году на фоне пандемии численность населения России может сократиться на 352 тыс. человек, что станет максимумом с 2006 года.

Выход на положительные темпы прироста населения произойдет только в 2030 году: в 2021-м прогнозируется убыль в размере 290 тыс., в 2022-м — 238 тыс., в 2023-м —189 тыс., а в 2024-м — 165 тыс. человек, отмечается в документе.