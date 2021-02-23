Сообщение о смерти двукратного чемпиона мира по мотогонкам опровергли

Итальянский мотогонщик, двукратный чемпион мира MotoGP в классе 125 куб. см Фаусто Грезини не скончался от коронавируса, как ранее сообщили СМИ, но находится в критическом состоянии, передает La Gazzetta dello Sport во вторник, 23 февраля.

Ранее это же издание сообщило о смерти 60-летнего бывшего спортсмена в одном из госпиталей Болоньи.

Отмечается, что Грезини был госпитализирован с коронавирусом в конце декабря. Его состояние то улучшалось, то ухудшалось. Несколько недель гонщик находился в состоянии искусственной комы. 18 февраля он был повторно введен в кому.

В последние годы Грезини руководил основанной им же командой Gresini Racing, уточняет «Газета.ру».

19 января бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев попал в больницу с COVID-19. Супруга футболиста Екатерина Малафеева рассказала, что состояние мужа быстро ухудшалось, одно легкое было поражено на 40%, второе — на 65–70%, поэтому с госпитализацией решили не медлить. Спортсмена выписали из больницы 28 января.