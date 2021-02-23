Аналитик назвал условие для доллара по 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

«Власти должны решиться на деноминацию, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что при нынешнем курсе доллара в 73–77 рублей деноминация бессмысленна. Такого шага, по его мнению, можно ожидать, если доллар скакнет до 125–127 рублей.

Демура опроверг распространенное мнение о том, что укрепление или ослабление российской валюты происходит из-за изменения цен на нефть. По его словам, такая зависимость есть только «в головах экспертов и аналитиков».

7 февраля руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что доллар и евро будут ослабевать.

Эксперт отметил, что ослаблению позиций подвержено большинство валют, причем в зоне риска оказались даже японская иена и швейцарский франк — традиционные валюты-убежища.

10 января директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал, что в 2021 году курс евро будет колебаться в пределах 82–92 рубля, доллара — 70–80 рублей.