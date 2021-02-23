Соратники Трампа назвали его предстоящую речь демонстрацией силы в партии

Выступление бывшего президента США Дональда Трампа на конференции консервативных кругов США (СРАС) в Орландо в американском штате Флорида станет демонстрацией его центральной роли в Республиканской партии и того, что именно он фактически является «наиболее вероятным кандидатом» от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом со ссылкой на представителей политического окружения экс-лидера страны сообщил портал Axios в понедельник, 22 февраля.

По словам одного из советников бывшего главы государства, основной посыл выступления будет сводиться к тому, что он о сих пор находится во главе партии, несмотря на то, что ему пришлось покинуть Белый дом после поражения на прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборах. Также в своей речи Трамп выскажется о своих соратниках-республиканцах, которые в период импичмента отвернулись от него или даже открыто выступили против.

В беседе с порталом советник бывшего главы Белого дома Джейсон Миллер заявил, что «по сути Трамп и является Республиканской партией». Он также высказал мнение, что единственный раскол в партии касается сидящих в Вашингтоне политиков, а не рядовых республиканцев по всей стране.

20 февраля сообщалось, что Дональд Трамп впервые выступит публично после ухода с поста главы государства. 28 февраля он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо.

15 февраля, сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

13 февраля сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы его осудить. Таким образом, инициатива импичмента не набрала необходимых двух третей голосов.

В тот же день Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США.