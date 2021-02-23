Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
NASA опубликовало звуки с поверхности Марса
Общество
Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества
Мир
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Мир
ВОЗ не имеет информации об опасности каких-либо вакцин от COVID для людей
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Мир
Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов
Мир
Белый дом заявил о готовности США к дипломатическим переговорам с Ираном
Культура
Музыкальный дуэт Daft Punk объявил о распаде
Мир
США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»

Большинство россиян продлевают отдых после праздников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян продлевают свой отдых за счет оформления нескольких дней отпуска после праздников. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает во вторник, 23 февраля, «РИА Новости».

Место под солнцем: что предлагает туристам зимний Байкал
Впервые в истории в России зимой запустили чартеры к самому глубокому озеру планеты

В исследовании приняли участие 3 310 человек.

Результаты показали, что таким способом периодически пользуются 59% россиян. Причем 30% опрошенных чаще всего устраивают длинные каникулы в мае.

Почти столько же (29%) продлевают новогодние каникулы. 8 Марта — 14%, а 23 Февраля — 13%.

Подольше отдохнуть в июне, на день России, хотят 9% респондентов, а в ноябре после Дня народного единства стараются продлить праздник только 5% россиян.

Обычно путешественники берут один–два дополнительных дня — так ответили 32% путешественников. Четверть туристов оформляют отпуска на три–пять дней, а каждому пятому нужна неделя. На срок более семи дней — 23%.

Согласно опросу, 63% россиян дополнительное время отдыха используют для путешествий, а 30% респондентов поступают в зависимости от обстоятельств. Остальные никуда не ездят: 45% из них проводят время на даче или дома, 29% — встречаются с друзьями и близкими, а 26% — занимаются личными делами.

Те, кто не берет отпуск, приуроченный к праздникам, для путешествий, объясняют это повышенными ценами на билеты и отели в этот период — такой ответ выбрали 23%. Еще 17% не имеют финансовой возможности отдыхать дольше, 16% — копят отпускные дни. Кроме того, по мнению 11% респондентов, в праздники везде много туристов, 9% заявили, что коротких выходных им хватает и они предпочитают проводить их дома или на даче. Не с кем ездить в путешествия 7% опрошенных. Еще 17% респондентов называли другие причины.

При этом в 2021 году 88% участников исследования хотели бы провести праздничные выходные в путешествии. Еще 10% ответили, что им всё равно, а 2% респондентов вообще не планируют поездок.

Ранее, 22 февраля, стало известно, что россияне в 2020 году проводили в поездках от трех до семи дней. На указанный период жители страны выкупали почти треть всех авиабилетов. Еще 28% путешественников отправлялись куда-либо на два–три дня.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021