Большинство россиян продлевают отдых после праздников

Большинство россиян продлевают свой отдых за счет оформления нескольких дней отпуска после праздников. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает во вторник, 23 февраля, «РИА Новости».

В исследовании приняли участие 3 310 человек.

Результаты показали, что таким способом периодически пользуются 59% россиян. Причем 30% опрошенных чаще всего устраивают длинные каникулы в мае.

Почти столько же (29%) продлевают новогодние каникулы. 8 Марта — 14%, а 23 Февраля — 13%.

Подольше отдохнуть в июне, на день России, хотят 9% респондентов, а в ноябре после Дня народного единства стараются продлить праздник только 5% россиян.

Обычно путешественники берут один–два дополнительных дня — так ответили 32% путешественников. Четверть туристов оформляют отпуска на три–пять дней, а каждому пятому нужна неделя. На срок более семи дней — 23%.

Согласно опросу, 63% россиян дополнительное время отдыха используют для путешествий, а 30% респондентов поступают в зависимости от обстоятельств. Остальные никуда не ездят: 45% из них проводят время на даче или дома, 29% — встречаются с друзьями и близкими, а 26% — занимаются личными делами.

Те, кто не берет отпуск, приуроченный к праздникам, для путешествий, объясняют это повышенными ценами на билеты и отели в этот период — такой ответ выбрали 23%. Еще 17% не имеют финансовой возможности отдыхать дольше, 16% — копят отпускные дни. Кроме того, по мнению 11% респондентов, в праздники везде много туристов, 9% заявили, что коротких выходных им хватает и они предпочитают проводить их дома или на даче. Не с кем ездить в путешествия 7% опрошенных. Еще 17% респондентов называли другие причины.

При этом в 2021 году 88% участников исследования хотели бы провести праздничные выходные в путешествии. Еще 10% ответили, что им всё равно, а 2% респондентов вообще не планируют поездок.

Ранее, 22 февраля, стало известно, что россияне в 2020 году проводили в поездках от трех до семи дней. На указанный период жители страны выкупали почти треть всех авиабилетов. Еще 28% путешественников отправлялись куда-либо на два–три дня.