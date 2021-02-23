В Египте при крушении рыбацких лодок погибли 13 членов одной семьи

Две рыбацкие лодки, в которых находились 13 местных жителей, затонули в озере в районе Бург-эль-Араб в пригороде северной столицы Египта Александрии. Об этом сообщило издание Veto в понедельник, 22 февраля.

По предварительным данным, все 13 человек были членами одной бедуинской семьи. К настоящему моменту были найдены тела пяти человек и спасены трое раненых. Поиски людей продолжаются, на место происшествия выехал губернатор Александрии Мохаммед аш-Шариф.

Как пишет издание, семья выехала на двух лодках на пикник на небольшой остров, расположенный посреди озер, который используется для рыбных ферм. Во время возвращения домой вечером лодки перевернулись по не установленным пока причинам, после чего люди оказались в холодной воде.

12 февраля сообщалось, что не менее 12 человек, в том числе семеро детей, утонули в результате крушения двух лодок, перевозивших людей, в прибрежных водах на западе Колумбии.