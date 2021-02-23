Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
NASA опубликовало звуки с поверхности Марса
Общество
Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества
Мир
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Мир
ВОЗ не имеет информации об опасности каких-либо вакцин от COVID для людей
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Мир
Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов
Мир
Белый дом заявил о готовности США к дипломатическим переговорам с Ираном
Культура
Музыкальный дуэт Daft Punk объявил о распаде
Мир
США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»

В Египте при крушении рыбацких лодок погибли 13 членов одной семьи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две рыбацкие лодки, в которых находились 13 местных жителей, затонули в озере в районе Бург-эль-Араб в пригороде северной столицы Египта Александрии. Об этом сообщило издание Veto в понедельник, 22 февраля.

По предварительным данным, все 13 человек были членами одной бедуинской семьи. К настоящему моменту были найдены тела пяти человек и спасены трое раненых. Поиски людей продолжаются, на место происшествия выехал губернатор Александрии Мохаммед аш-Шариф.

Как пишет издание, семья выехала на двух лодках на пикник на небольшой остров, расположенный посреди озер, который используется для рыбных ферм. Во время возвращения домой вечером лодки перевернулись по не установленным пока причинам, после чего люди оказались в холодной воде.

12 февраля сообщалось, что не менее 12 человек, в том числе семеро детей, утонули в результате крушения двух лодок, перевозивших людей, в прибрежных водах на западе Колумбии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021