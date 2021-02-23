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Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

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Британский режиссер Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне под названием Ministry of Ungentlemanly Warfare («Министерство неджентльменских приемов ведения войны»). Об этом сообщает издание Deadline.

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В основе сюжета лежит одноименная книга историка Дэмиена Льюиса.

Съемками фильма займется компания Paramount Pictures. Продюсерами выступят Джерри Брукхаймер и Чед Оман. Сценарий напишут Пол Тамаси, Араш Амель и Эрик Джонсон.

По сюжету фильма в 1939 году Великобритания во главе с Уинстоном Черчиллем даст отпор немецким войскам нестандартными военными способами. С помощью отряда супербойцов будут проводиться сверхсекретные тыловые спецоперации.

В январе сообщалось, что Гай Ричи начнет с 8 февраля съемки своего нового фильма «Пять глаз» в Анталье. Одну из главных ролей в картине сыграет Джейсон Стэйтем.

Предыдущая картина Ричи «Джентльмены» стала лучшим фильмом 2020 года, по мнению российских зрителей.

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