Британский режиссер Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне под названием Ministry of Ungentlemanly Warfare («Министерство неджентльменских приемов ведения войны»). Об этом сообщает издание Deadline.

В основе сюжета лежит одноименная книга историка Дэмиена Льюиса.

Съемками фильма займется компания Paramount Pictures. Продюсерами выступят Джерри Брукхаймер и Чед Оман. Сценарий напишут Пол Тамаси, Араш Амель и Эрик Джонсон.

По сюжету фильма в 1939 году Великобритания во главе с Уинстоном Черчиллем даст отпор немецким войскам нестандартными военными способами. С помощью отряда супербойцов будут проводиться сверхсекретные тыловые спецоперации.

В январе сообщалось, что Гай Ричи начнет с 8 февраля съемки своего нового фильма «Пять глаз» в Анталье. Одну из главных ролей в картине сыграет Джейсон Стэйтем.

Предыдущая картина Ричи «Джентльмены» стала лучшим фильмом 2020 года, по мнению российских зрителей.