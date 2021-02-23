В США от последствий коронавируса умерли более полумиллиона человек

Число умерших от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, в США превысило отметку в 500 тыс. человек. Такие данные представил Университет Джонса Хопкинса на своем сайте в понедельник, 22 февраля.

В общей сложности количество летальных исходов составило 500 071, число зараженных достигло 28 174 133 человек.

Память погибших из-за коронавируса в понедельник, 22 февраля, вечером почтят минутой молчания президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис. Глава государства также выступит с речью, сообщила пресс-служба Белого дома.

Флаги США будут приспущены на протяжении пяти дней, отметила она.

Накануне власти США доставили 2 млн из запланированных 6 млн доз вакцин от коронавируса в Штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов.

Соединенные Штаты — мировой лидер по числу выявленных случаев коронавируса и его жертвам. По последним данным Worldometers, инфекция была диагностирована у 28,7 млн жителей страны, общее количество умерших от последствий COVID-19 в Штатах составляет 510,9 тыс. человек.