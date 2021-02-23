Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Мир
ВОЗ не имеет информации об опасности каких-либо вакцин от COVID для людей
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Мир
Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов
Мир
Белый дом заявил о готовности США к дипломатическим переговорам с Ираном
Культура
Музыкальный дуэт Daft Punk объявил о распаде
Мир
США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»
Мир
Грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили
Наука
Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос

Вильфанд назвал дату прихода оттепели в Москву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столицу и несколько других регионов запада европейской части России 25 февраля придет оттепель и продлится до конца месяца. Температура воздуха превысит норму на шесть–восемь градусов. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Вышли из метели: как москвичи справляются с последствиями снегопада
Аномальные погодные явления в ближайшие дни охватят центр и юг страны, а также Дальний Восток

«В четверг резкое изменение погоды. Придет оттепель. Ночные температуры будут в диапазоне минус 8–10 градусов, дневные ближе к вечеру вырастут до 2–4 градусов тепла. Такие резкие изменения коснутся западной части европейской территории страны, остальные регионы останутся верны морозу. И такая погода сохранится до конца месяца», — отметил метеоролог.

Ученый подчеркнул, что такой температурный фон на шесть–восемь градусов выше нормы. Кроме того, оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.

«За 24, 25, 26 февраля в Москве, например, выпадет четверть месячной нормы осадков. Будут и дожди. Кроме того, будет усиление ветра до 15 метров в секунду», — пояснил он.

По словам Вильфанда, резкое потепление не означает прихода весны, и он добавил, что «это просто эпизод резкого и значительного потепления», а март начнется с другой погоды.

20 февраля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что оттепель с температурой до нуля или небольшого плюса придет в Москву 26 февраля.

При этом, как отметила специалист, это тепло надолго не задержится. Уже в первых числах марта температура снова будет понижаться. Позднякова не исключила, что в первую неделю месяца в ночные часы температура будет составлять порядка –15...–20 градусов мороза.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021