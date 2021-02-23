Вильфанд назвал дату прихода оттепели в Москву

В столицу и несколько других регионов запада европейской части России 25 февраля придет оттепель и продлится до конца месяца. Температура воздуха превысит норму на шесть–восемь градусов. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В четверг резкое изменение погоды. Придет оттепель. Ночные температуры будут в диапазоне минус 8–10 градусов, дневные ближе к вечеру вырастут до 2–4 градусов тепла. Такие резкие изменения коснутся западной части европейской территории страны, остальные регионы останутся верны морозу. И такая погода сохранится до конца месяца», — отметил метеоролог.

Ученый подчеркнул, что такой температурный фон на шесть–восемь градусов выше нормы. Кроме того, оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.

«За 24, 25, 26 февраля в Москве, например, выпадет четверть месячной нормы осадков. Будут и дожди. Кроме того, будет усиление ветра до 15 метров в секунду», — пояснил он.

По словам Вильфанда, резкое потепление не означает прихода весны, и он добавил, что «это просто эпизод резкого и значительного потепления», а март начнется с другой погоды.

20 февраля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что оттепель с температурой до нуля или небольшого плюса придет в Москву 26 февраля.

При этом, как отметила специалист, это тепло надолго не задержится. Уже в первых числах марта температура снова будет понижаться. Позднякова не исключила, что в первую неделю месяца в ночные часы температура будет составлять порядка –15...–20 градусов мороза.