Принц Уильям сообщил о самочувствии своего деда принца Филиппа

Британский принц Уильям проинформировал о состоянии здоровья 99-летнего герцога Эдинбургского принца Филиппа, по словам герцога Кембриджского, его дед чувствует себя нормально после госпитализации. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает AP.

«Да, он в порядке, за его состоянием наблюдают», — сказал Уильям во время посещения центра вакцинации в Англии.

Отмечается, что после ответа принц подмигнул журналисту, который задал этот вопрос.

Ранее, 20 февраля, герцога Эдинбургского в больнице навестил его сын, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

16 февраля стало известно, что принца Филиппа госпитализировали в госпиталь короля Эдуарда VI в Лондоне из-за недомогания.

Отмечалось, что супруга королевы Елизаветы II положили в больницу по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия.

По данным СМИ, госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией, он добрался до больницы без посторонней помощи. Как ожидается, герцог пробудет в медицинском учреждении несколько дней.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 февраля пожелал ему выздоровления.