В США прокомментировали призыв Китая нормализовать отношения с Пекином

США считают Китай конкурентом и собираются подходить к выстраиванию отношений с Пекином с позиции силы. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского президента Джен Псаки. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Так она прокомментировала заявление главы МИД, члена Госсовета КНР Ван И, сделанное на церемонии открытия форума Ланьтин в китайской столице, в котором тот отметил, что отношения Пекина и Вашингтона деградировали до самого низкого уровня по вине предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом. По словам министра, двум странам предстоит сделать ряд шагов для исправления ситуации и нормализации связей.

«Мы считаем, что отношения с Китаем представляют собой острую конкуренцию. Мы хотим подходить к этим отношениям с позиции cилы. Это означает координировать действия с главными союзниками во всем мире, в том числе европейскими партнерами в (Азиатско-Тихоокеанском) регионе», — сказала Псаки.

Ранее в понедельник, как сообщает Fox News, Ван И отметил, что Пекин готов вступить в «откровенное общение» с США, но хочет, чтобы Вашингтон прекратил вмешиваться в его внутренние дела. Дипломат заявил, что существуют темы, представляющие интерес для обеих стран, начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая изменением климата. Он выразил надежду, что администрация Байдена рассмотрит вопрос об отмене тарифов и избежит путаницы в своих делах с Тайванем.

Ранее, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новая американская администрация рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных Трампом.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавируса.

Бывший американский президент неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса, и назвал это причиной его растущей злости в отношении Китая. Пекин отрицает эти обвинения.