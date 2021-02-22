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Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

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Несмотря на санкции Евросоюза, диалог с Россией необходим, особенно для решения конфликтов в Сирии и Ливии, а также для защиты климата и обсуждения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник, 22 февраля.

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По его словам, ранее главами МИД ЕС было принято решение ввести дальнейшие санкции против отдельных лиц в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. При этом Маас добавил, что, несмотря на санкции, необходимо продолжать диалог с РФ, говорится в Twitter МИД Германии.

Ранее в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан, принятое Советом EC по иностранным делам 22 февраля под надуманным предлогом, вызывает разочарование.

12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

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