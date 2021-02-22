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Украинский генерал рассказал о подготовке армии к штурму городов

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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказал о подготовке войск к наступательным операциям в городских условиях. Трансляцию пресс-конференции вел украинский Пятый канал.

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По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми «ко всем вариантам развития ситуации».

«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности», — заявил военный.

Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что трое военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, подорвавшись на украинской мине в зоне проведения так называемой операции объединенных сил (ООС).

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

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