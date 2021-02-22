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ВОЗ не имеет информации об опасности каких-либо вакцин от COVID для людей

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не располагает информацией о том, что какие-либо вакцины против коронавирусной инфекции могут представлять опасность для людей. Об этом на брифинге сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан в понедельник, 22 февраля.

По ее словам, пациентам необходимо понимать, насколько эффективным является мониторинг безопасности, особенно с учетом того, что вакцины против коронавируса появились на рынке в очень сжатые сроки. Сваминатан отметила, что каждая страна проводит мониторинг вакцин самостоятельно, а ВОЗ занимается координационными аспектами.

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Так, каждую неделю Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин рассматривает поступающие от всех стран, производителей и регуляторов данные. На сегодняшний день в мире введено более 200 млн доз вакцин. Сваминатан добавила, что пока никаких вызывающих серьезную обеспокоенность сигналов в плане безопасности не было, мониторинг продолжится и дальше, пишет ТАСС.

Ранее, 2 февраля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции достигается ее повсеместностью.

Ранее в феврале Гебрейесус призвал страны делиться вакциной против коронавируса.

17 февраля генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что распространение вакцин от COVID-19 в мире происходит несправедливо и неравномерно, это может серьезно осложнить борьбу с пандемией.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», итоговая эффективность которого составила 91,6%, говорится в публикации в медицинском журнале The Lancet.

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