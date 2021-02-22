Во Франции запретили продажу назального спрея против коронавируса

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции (ANSM) в понедельник, 22 февраля, объявило о запрете продажи и использования назального спрея производства Pharma & Beauty — Centrepharma на основе ионизированной воды для борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы были проинформированы о намерении компании выпустить на рынок продукт под названием Spray Nasal CoV-Defense или Spray Nasal Biokami. Согласно сообщениям производителя, этот спрей на основе ионизированной воды «нейтрализует вирус Sars-CoV-2 более чем на 99%», — говорится в коммюнике.

При этом, как отмечает регулятор, никаких данных «клинической проверки, демонстрирующих эффективность и безопасность использования этого спрея», представлено не были.

В агентстве добавили, что в ожидании дополнительной информации запрещаются реклама, продажа, распространение и использование препарата.

15 февраля эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что организация изучает возможность применения антипаразитарного препарата ивермектин в качестве возможного лекарства от коронавируса.

Ивермектин — противопаразитарный препарат, предназначенный для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней.