Встреча Путина и Лукашенко в Сочи продлилась более шести часов

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи завершилась в понедельник, 22 февраля, после более шести часов общения, передает телеканал «Россия 24».

Переговоры лидеров начались около 15.00 по московскому времени в понедельник. Путин и Лукашенко затем вместе покатались на горных лыжах и снегоходах на Красной поляне, после чего продолжили встречу в формате рабочего обеда. Общение глав государств продолжилось до самого вечера.

В эфире телеканала были показаны кадры, как Путин провожает Лукашенко до автомобиля после окончания переговоров.

Ранее сообщалось, что главы государств отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также Лукашенко отметил роль российской вакцины для борьбы с COVID-19 в Белоруссии. Также он сообщил, что в марте в республике начнется производство вакцин по российским технологиям, и анонсировал создание в республике собственной вакцины.