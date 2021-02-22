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Российскому актеру на три года запретили въезд на Украину из-за Крыма

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Сотрудники пограничной службы Украины запретили на три года въезд на территорию страны российскому актеру, который посещал Крым в 2017 году. Об этом сообщили «РИА Новости» в понедельник, 22 февраля.

По предварительным данным, актер, имя и фамилия которого не разглашаются, прилетел из Дубая в Киев в аэропорт Борисполь. Во время разговора с пограничниками выяснилось, что в 2017 году он посещал Крым. В результате ему было отказано в пересечении границы, а также закрыт въезд в страну на три года.

5 февраля стало известно, что Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запретила российской актрисе Глафире Тархановой в течение трех лет въезжать на территорию страны за то, что она «незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым».

Артистку задержали в киевском аэропорту Борисполь, куда она прибыла рейсом из Стамбула.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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