«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Гидрометцентр РФ в понедельник, 22 февраля, объявил предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве.

Подобный уровень вводится из-за очень низкой температуры воздуха и будет действовать с 1:00 до 10:00 вторника, 23 февраля.

В ведомстве предупредили, что местами ожидается до минус 30 градусов.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее, 21 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москву в ночь на 23 февраля придут рекордные морозы, которых не было на протяжении 65 лет.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что для всего центра европейской части России в День защитника Отечества, 23 февраля, будет характерна «мужская» погода. В столичном регионе столбики термометров во вторник опустятся до минус 15–17 градусов, по области — до 19 градусов. При этом ночью похолодает до 23–25 градусов мороза.