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Набиуллина дала советы начинающим инвесторам

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Начинающим инвесторам не надо вкладывать последние деньги в акции и стоит избегать ставок на ценные бумаги одной компании. Об этом 22 февраля заявила глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина.

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«У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно», — отметила финансист. Инвестировать заемные средства тоже нельзя, отметила она в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие есть риски», — подчеркнула она. По словам Набиуллиной, предыдущая доходность необязательно признак будущих доходов.

В конце января исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов назвал наиболее рискованной инвестицией вложение в криптовалюту и любые инструменты, которые демонстрируют резкие — до 1000% в краткосрочном периоде — колебания.

Финансист подчеркнул, что инвестировать можно в валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. По его словам, главное не забывать о соотношении «выгода-риск», когда чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность всё потерять.

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