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В Москве задержали первого фигуранта дела о перекрытии движения 23 января

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В Москве был задержан первый фигурант дела о перекрытии движения во время несогласованной акции 23 января, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным агентства, задержанным по ст. 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») оказался секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов.

«Он стал первым фигурантом дела о перекрытии движения на незаконной акции, которая прошла 23 января. В настоящее время Марьясов находится на допросе в полиции», — говорится в сообщении.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и ряде российских городов прошли несанкционированные акции.

В ходе акции 23 января несколько человек перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве, в результате чего было остановлено дорожное движение и заблокированы транспортные коммуникации. Протестующие также закидывали снежками авто, пострадала и машина ФСБ.

В прокуратуре и МВД предупреждали о недопустимости вовлечения граждан, в том числе детей, к участию в них. Были возбуждены десятки дел по статьям — от хулиганства до нападения на сотрудников полиции.

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