Музыкальный дуэт Daft Punk объявил о распаде

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk объявил о прекращении сотрудничества спустя 28 лет совместного творчества. Об этом коллектив уведомил поклонников, разместив 22 февраля в YouTube видеоклип под названием Epilogue.

В клипе музыканты Тома Бангалтер и Гай-Мануэль де Хомем-Кристо, одетые в свои культовые костюмы роботов, прощаются в пустыне. После этого один из музыкантов самоуничтожается, а другой идет навстречу восходящему Солнцу.

За несколько часов видео просмотрели более 530 тыс. пользователей.

Группа была основана в 1993 году, она вывела французскую андеграундную сцену в топ-чарты с такими хитами, как One More Time, Da Funk и Around The World.

Дебютной работой группы стал диск Homework, в 2013 году они выпустили сингл Get Lucky с участием Фаррелла Уильямса и Нила Роджерса.

Музыканты всегда избегали публичности и любой огласки, редко появлялись на публике без головных уборов, полностью закрывающих голову, и использовали обработанный компьютеризированный вокал почти во всех своих главных хитах.

