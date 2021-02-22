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Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов

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ЕС не примет санкционных мер в отношении российских бизнесменов из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным в силу отсутствия юридических оснований. Об этом в понедельник, 22 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС и госсекретаря США заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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По его словам, основания для санкций должны доказываться, отмечает ТАСС. Верховенство права нужно соблюдать.

«Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся», — объяснил он.

В этот же день Боррель подтвердил решение МИД ЕС о расширении санкций против России из-за ситуации с блогером. Ранее в этот день сообщалось о договоренности глав МИД Евросоюза о расширении персональных санкций против российских граждан.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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