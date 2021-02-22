Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов

ЕС не примет санкционных мер в отношении российских бизнесменов из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным в силу отсутствия юридических оснований. Об этом в понедельник, 22 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС и госсекретаря США заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, основания для санкций должны доказываться, отмечает ТАСС. Верховенство права нужно соблюдать.

«Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся», — объяснил он.

В этот же день Боррель подтвердил решение МИД ЕС о расширении санкций против России из-за ситуации с блогером. Ранее в этот день сообщалось о договоренности глав МИД Евросоюза о расширении персональных санкций против российских граждан.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.