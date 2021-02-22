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Не стало Екатерины Градовой, которую вся страна знает как радистку Кэт из «Семнадцати мгновений весны». Судьба актрисы сложилась драматично. Когда прошел первый показ сериала, многие критики и зрители посчитали, что роль Кэт сыграна плохо, вяло, скучно... На самом деле это, конечно, не так. Градова играет очень тонко, на нюансах, создает образ женщины в постоянном напряжении. И когда в 1980-е годы «Мгновения» повторяли по телевизору, это уже всем было совершенно очевидно. Вот только время Градовой к тому моменту уже прошло.

Фактически единственной ее ролью после радистки Кэт стала Светлана Петровна Волокушина в «Место встречи изменить нельзя». Но там Градову никто не узнал, потому что Волокушина — женщина совсем другого типа, нежели Кэт. Это почти бандитка. Говорухин позвал Градову сниматься не потому, что хотел кого-то эпатировать или спровоцировать. Просто он понимал, что это действительно очень хорошая актриса, и надеялся изменить ее имидж. Но перезапуска карьеры не получилось. Когда я по долгу службы пересматривал «Место встречи» на предмет качества пленки, то долго искал, где же Градова там. Если такие вопросы возникли даже у профессионала, то обычный зритель, конечно, даже и не пытался ее идентифицировать.

Градова всегда играла от себя, как бы от первого лица. Такой тип актрисы в начале 1970-х был мало востребован. Считалось, что актриса должна быть либо красавицей советского типа, либо очень сильной героиней, как, например, Людмила Зайцева, Наталья Гундарева, Марина Неелова. Они, я бы сказал, смели этот нарождающийся тип актрисы, которые работают внутренним, очень тонким движением чувств.

Через некоторое время он будет представлен другими артистками, многие из которых начинали одновременно с Градовой — это, например, Лариса Малеванная или Надежда Вилькина. В 1980-е годы такой тип актрисы будет более заметен.

Только один критик отметил Градову в роли Кэт, и исключительно положительно. Это был Виктор Демин, один из самых авторитетных и известных критиков того времени. Но его голос был не услышан, потому что к фильму в целом Демин отнесся скептически. Ему не понравилось! Поэтому его статья была воспринята как фрондерский вызов советскому обществу. «Всем нравится, а ему, видите ли, нет!»

В итоге получилось, что Градова стала жертвой роли Кэт. С одной стороны, ее увидел каждый советский человек, а с другой — она очень многим не понравилась. При этом она ведь могла сыграть радистку совершенно иначе. Ведь не случайно в «Месте встречи» ее узнать невозможно: она играет по-другому. Но сделать Кэт именно такой, какой она получилась, — это задумка режиссера Татьяны Лиозновой. Она специально выбрала актрису такого типа. И, как казалось, прогадала. Не просто так Кэт практически не фигурирует в мифологии Штирлица, я не вспомню ни одного анекдота с ее участием.

Теперь, конечно, положение изменилось. Роль Градовой воспринимается совершенно иначе. Когда «Мгновения» демонстрировали в 1990-е и нулевые, было уже понятно, что Градова вросла в эту картину, стала неотделима от нее. Это классика, и там все играют хорошо.

Но Градова и сегодня остается в определенной степени загадочной фигурой. Мы до конца не знаем ее и судим лишь по тем двум знаменитым ролям, да появлениям в телеспектаклях и ранним фильмам. Например, в ленте «Осенние свадьбы», прекрасной экзистенциальной драме о крестьянке, Градова появляется на какие-то мгновения в роли деревенской девчонки.

Но есть и работы, которые вовсе не дошли до нас. Например, картина «Рождение» сегодня практически недоступна, ее нет даже в интернете, и я много лет ищу возможности ее посмотреть. Как говорят, это великолепная историко-революционная лента, один из лучших армянских кинопроектов, снятый режиссером Фрунзе Довлатяном. Хотелось бы увидеть Градову там. Перед нами, возможно, актриса, абсолютно не раскрывшаяся для широкого зрителя.

Автор — критик, историк кино, сценарист

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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