Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

Актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла на 75-году жизни, сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов 22 февраля Валерия Гущина, передает телеканал «Известия».

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, погибшего при восхождении на Памир, и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.