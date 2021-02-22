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В Британии спрогнозировали возможные сроки открытия международного авиасообщения

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Великобритания откроет международное авиасообщение не ранее 17 мая, говорится в правительственной программе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.

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Из документа следует, что рабочая группа к 12 апреля подготовит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы «как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и вариантами» коронавируса.

«После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая», — говорится в плане.

Жителям Великобритании запрещены поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например по работе. Также в страну нельзя въезжать иностранным туристам, за исключением обладателей вида на жительство или долгосрочных виз.

Лица, прибывающие из 33 государств, в том числе Португалии, ОАЭ, стран Южной Америки, ЮАР и соседних с нею стран, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в королевстве в декабре прошлого года, приостановили более 35 стран.

Россия приостановила полеты в страну с 22 декабря прошлого года, и минимум до 16 марта полеты осуществляться не будут.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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