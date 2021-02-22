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Бальбек оценил заявления об интересовавшемся танком «российском агенте»

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что якобы некий агент российской разведки хотел заполучить техническую документацию по разработке танка «Оплот», заявил, что СБУ приписывает себе несуществующие подвиги. Об этом 22 февраля сообщает «РИА Новости».

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По его словам, Украина в танкостроении осталась во вчерашнем дне, а Россия шагнула в завтра. «Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели», — провел он аналогию.

По словам депутата, украинский танк «Оплот» не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений и не обкатан в боях.

Как заключил Бальбек, СБУ, скорее всего, приписало себе несуществующие подвиги.

Ранее в феврале на сайте СБУ сообщалось, что контрразведка задержала «агента российской разведки», пытавшегося передать чертежи «секретного» танка Т-84БМ «Оплот». Контрразведка Украины полагает, что якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России украинец, хотел заполучить техническую документацию по разработке и производству танка.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

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