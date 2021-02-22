Бальбек оценил заявления об интересовавшемся танком «российском агенте»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что якобы некий агент российской разведки хотел заполучить техническую документацию по разработке танка «Оплот», заявил, что СБУ приписывает себе несуществующие подвиги. Об этом 22 февраля сообщает «РИА Новости».

По его словам, Украина в танкостроении осталась во вчерашнем дне, а Россия шагнула в завтра. «Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели», — провел он аналогию.

По словам депутата, украинский танк «Оплот» не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений и не обкатан в боях.

Как заключил Бальбек, СБУ, скорее всего, приписало себе несуществующие подвиги.

Ранее в феврале на сайте СБУ сообщалось, что контрразведка задержала «агента российской разведки», пытавшегося передать чертежи «секретного» танка Т-84БМ «Оплот». Контрразведка Украины полагает, что якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России украинец, хотел заполучить техническую документацию по разработке и производству танка.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).