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Reuters узнало о договоренности глав МИД ЕС подготовить санкции против РФ

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Министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза пришли к соглашению по расширению персональных санкций против ряда высокопоставленных россиян. Об этом 22 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на два неназванных источника в дипломатических кругах ЕС.

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По их словам, в заседании приняли участие 27 министров. Уже ведется подготовка к составлению поименного списка. Санкции введут в ответ на арест и приговор в отношении блогера Алексея Навального.

Санкции могут принять в отношении главы Следственного комитета России, главы ФСИН, Генпрокурора России и главы Росгвардии.

Кроме введения санкций в отношении руководителей силовых структур России, в отношении простых сотрудников ведомств также могут быть приняты ограничения, отмечает «Федеральное агентство новостей». Им планируют на год запретить въезжать в страны Евросоюза и хранить средства на их территории.

Ранее в этот день министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал своих коллег из ЕС дать зеленый свет санкциям против российских чиновников, ответственных за обвинительный приговор блогера, одновременно отмечая важность диалога с Россией.

Накануне в МИД Австрии назвали санкции ЕС против России чрезмерными.

Как ранее в феврале заявил глава МИД России, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья». За день до этого агентство Bloomberg писало, что представители стран ЕС могут согласовать санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

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