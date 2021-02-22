Стоимость биткоина обвалилась ниже $50 тыс.

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась, упав ниже $50 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 17:16 мск.

Однако криптовалюта спустя 10 минут отыграла несколько тысяч, по состоянию на 17:29 за биткоин дают $51,238 тыс. По мнению аналитиков, стоимость биткоина может увеличиться в два раза уже в ближайшей перспективе.

Накануне цена криптовалюты превысила $58 тыс., обновив исторический максимум. До этого он достиг рекордной отметки днем ранее — $57 тыс.

20 февраля американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум (etherium) завышенными.