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Стоимость биткоина обвалилась ниже $50 тыс.

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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась, упав ниже $50 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 17:16 мск.

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Однако криптовалюта спустя 10 минут отыграла несколько тысяч, по состоянию на 17:29 за биткоин дают $51,238 тыс. По мнению аналитиков, стоимость биткоина может увеличиться в два раза уже в ближайшей перспективе.

Накануне цена криптовалюты превысила $58 тыс., обновив исторический максимум. До этого он достиг рекордной отметки днем ранее — $57 тыс.

20 февраля американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цены на криптовалюты биткоин и эфириум (etherium) завышенными.

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