МИД России поприветствовал договоренности МАГАТЭ и Ирана

МИД России приветствует договоренности, достигнутые 21 февраля в ходе визита в Тегеран гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с иранской стороной. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 22 февраля не его сайте.

Как отметили в МИДе, договоренности направлены на продолжение конструктивного сотрудничества между иранской стороной и МАГАТЭ, а также дальнейшее планомерное осуществление проверочной деятельности агентства, обеспечение высокой степени прозрачности иранской ядерной программы при учете требований закона Ирана о стратегических мерах по отмене санкций и защите народа Ирана.

«Надеемся, что они помогут улучшить общую политическую обстановку вокруг Ирана и его ядерной программы, позволят снять напряжение, нагнетаемое противниками договоренностей с Тегераном», — отметили в МИДе.

Главным в настоящее время остается то, что благодаря осмотрительной линии иранской стороны и грамотным действиям руководства МАГАТЭ создается нужное пространство для энергичных дипломатических усилий для «перезапуска на полную мощность» Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг ядерной программы Ирана (СВПД).

МИД России призвал всех партнеров по СВПД и США без промедления начать действовать.

19 февраля Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай. Тегеран изучает это предложение.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.