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Кулеба рассказал о сценарии Киева по урегулированию ситуации в Донбассе

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал сценарий Киева по Донбассу выражением «плохой мир лучше хорошей войны». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой» 22 февраля.

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«Сейчас наш сценарий можно условно назвать «Плохой мир лучше, чем хорошая война», и именно по нему движемся», — ответил Кулеба на вопрос о сути сценариев Киева по отношению к Донбассу и их актуальности.

Речь идет о засекреченных пяти сценариях по Донбассу, принятых в ходе заседания Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины 19 февраля. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания сообщил, что принято решение пересмотреть пять сценариев.

По словам Кулебы, на этом заседании было принято решение о необходимости проанализировать имеющиеся сценарии развития ситуации в Донбассе и их соответствие нынешней ситуации в регионе.

Ранее, 16 февраля, Кулеба заявил, что нужно «выжать максимум» из минского процесса, который еще не исчерпал свой потенциал, назвав его «скорее живым, чем мертвым».

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в этот день выразил мнение, что у Минских договоренностей нет перспектив, а их выполнение для Украины станет актом капитуляции.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в нормандском формате.

Однако и после договоренностей между сторонами конфликта фиксируются нарушения перемирия.

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