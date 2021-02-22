Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 4 февраля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже 22 февраля.

На 16:27 мск курс поднялся на 1,24% к закрытию предыдущей сессии и достигал 91,0075 рубля.

В последний раз евро находился выше отметки 91 рубля 4 февраля 2021 года, а ранее, 28 января, он достиг 92,04 рубля.

7 февраля руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что доллар и евро будут ослабевать.

Эксперт отметил, что ослаблению позиций подвержено большинство валют, причем в зоне риска оказались даже японская иена и швейцарский франк — традиционные валюты-убежища.

10 января директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал, что в 2021 году курс евро будет колебаться в пределах 82–92 рубля, доллара — 70–80 рублей.